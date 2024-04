Сроки по делу о хищении средств на закупку нефтепродуктов запросили в заочном режиме

Из показаний Юрия Савяка в гражданских судах, а также данных следствию выходило, что он в истории с закупкой солярки был всего лишь посредником. В частности, бизнесмен не отрицал, что все полученные от партнеров средства уже 25 ноября 2013 года были переведены в Белоруссию на счета компании Edena Investments ltd, которая и должна была поставить товар, однако не сделала этого и деньги не вернула. При этом господин Савяк ссылался на приговор Центрального районного суда Минска от 23 августа 2016 года. Из него следовало, что сам россиянин по делу являлся потерпевшим, а виновными признаны многократный чемпион мира по самбо и совладелец белорусского нефтяного холдинга «Трайпл» Владимир Япринцев, его сын, являющийся одним из учредителей компании Edena Investments ltd, Казбек Япринцев, а также его деловой партнер Александр Арабян. В итоге Япринцев-старший отделался штрафом, а его сын с подельником получили за мошенничество по восемь лет колонии. Однако уже через два года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал обоих, и они вышли на свободу. При этом суд обязал осужденных возместить потерпевшему Савяку ущерб в размере $24 млн. Впрочем, в России следствие в посредническую роль Юрия Савяка и его супруги во взаимоотношениях с признанным по делу потерпевшей стороной Positive marketing ltd и представлявшей интересы этой компании Надеждой Черновой не поверило.