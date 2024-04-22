Сроки по делу о хищении средств на закупку нефтепродуктов запросили в заочном режиме

Заочный судебный процесс над обвиняемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Юрием Савяком и Ольгой Крыкановой начался в Симоновском суде столицы в сентябре прошлого года. Впрочем, тогда состоялось лишь одно заседание — судья Елена Орловцева посчитала, что место окончания преступления подпадает под юрисдикцию Таганского суда, куда она и переадресовала все материалы. Однако апелляционная инстанция с таким решением не согласилась и вернула дело в Симоновский суд.
Новый процесс стартовал в декабре 2023 года и уложился всего в 12 заседаний. В ходе прений гособвинитель попросил назначить Юрию Савяку и Ольге Крыкановой по восемь с половиной лет лишения свободы.
Уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd, за которой стоят известный бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская жена Надежда Чернова, было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве 22 декабря 2017 года. В течение довольно длительного времени господа Савяк и Крыканова имели в нем статус сначала свидетелей, а затем подозреваемых. Оба в то время проживали в Москве и находились под подпиской о невыезде. Более того, господин Савяк даже лично участвовал в нескольких арбитражных и гражданских судебных разбирательствах, где он являлся ответчиком по искам, предъявленным к нему в том числе и Positive marketing ltd. Тяжбы Юрий Савяк проиграл в 2018, 2019 и 2020 годах.
В 2020 году супруги уехали из страны. В сентябре того же года им заочно предъявили обвинения в мошенничестве и объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. В 2021 году по ходатайству следствия Тверской суд Москвы заочно арестовал обоих бизнесменов. В феврале 2022 года Юрия Савяка и Ольгу Крыканову по запросу России задержали в Австрии и поместили под предэкстрадиционный арест. Однако добиться их выдачи в Россию Генпрокуратуре так и не удалось.
По версии полиции, именно господин Савяк «разработал преступный план» по хищению денег у офшорной компании Positive marketing ltd. Его он осуществил с помощью супруги Ольги Крыкановой, являвшейся совладельцем и гендиректором S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH.
Из материалов дела следует, что обвиняемые, используя сложившиеся «доверительные отношения» с Надеждой Черновой, убедили ее заключить договор о совместной деятельности. По контракту от 23 ноября 2013 года компания Юрия Савяка получила от Positive marketing ltd $1,5 млн «для ведения коммерческой деятельности в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», а сам бизнесмен выступил в сделках еще и в качестве поручителя. При этом заем должен был быть возвращен через год с процентами. В числе предполагаемых партнеров, через которых должны были осуществляться закупки дизтоплива и нефтепродуктов, назывались белорусские, украинские и польские фирмы.
В ходе расследования полиция пришла к выводу, что свои обязательства по договору господа Савяк и Крыканова исполнять не собирались изначально. Полученные деньги они перевели на счет другой офшорной фирмы — Edena Investments ltd, которая, как полагают следователи, вела свою деятельность по принципу финансовой пирамиды.
Из показаний Юрия Савяка в гражданских судах, а также данных следствию выходило, что он в истории с закупкой солярки был всего лишь посредником. В частности, бизнесмен не отрицал, что все полученные от партнеров средства уже 25 ноября 2013 года были переведены в Белоруссию на счета компании Edena Investments ltd, которая и должна была поставить товар, однако не сделала этого и деньги не вернула. При этом господин Савяк ссылался на приговор Центрального районного суда Минска от 23 августа 2016 года. Из него следовало, что сам россиянин по делу являлся потерпевшим, а виновными признаны многократный чемпион мира по самбо и совладелец белорусского нефтяного холдинга «Трайпл» Владимир Япринцев, его сын, являющийся одним из учредителей компании Edena Investments ltd, Казбек Япринцев, а также его деловой партнер Александр Арабян. В итоге Япринцев-старший отделался штрафом, а его сын с подельником получили за мошенничество по восемь лет колонии. Однако уже через два года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал обоих, и они вышли на свободу. При этом суд обязал осужденных возместить потерпевшему Савяку ущерб в размере $24 млн. Впрочем, в России следствие в посредническую роль Юрия Савяка и его супруги во взаимоотношениях с признанным по делу потерпевшей стороной Positive marketing ltd и представлявшей интересы этой компании Надеждой Черновой не поверило.