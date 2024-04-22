Во Владивостоке алкомаркет «Винлаб» пытался ограбить мужчина с пистолетом

Уголовное дело по факту разбоя было возбуждено в Владивостоке после того, как около 10 часов вечера 19-го апреля в магазине на улице Тобольской в магазине сети алкомаркетов «Винлаб» произошел инцидент с участием неизвестного мужчины.
По сообщению пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, заявление в полицию написала 37-летняя местная жительница, которая рассказала, что злоумышленник угрожал продавцу алкомаркета предметом, напоминающим пистолет, и требовал деньги. Попытка ограбления была прервана, когда в торговый зал вышли другие сотрудники. Грабитель скрылся.
Сотрудники полиции, прибыв на место, начали расследование, включающее изъятие записей с камер наблюдения и опрос свидетелей. В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности подозреваемого.
Дело рассматривается в соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ, что предполагает ответственность вплоть до десятилетнего лишения свободы. Правоохранительные органы продолжают сбор информации и обновляют данные по мере развития ситуации.