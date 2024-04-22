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В Приморье задержали мошенника-гастролера из Хабаровска

Мужчина обманул пенсионерку на 730 тысяч рублей.

В Приморье был задержан курьер, который оказался причастен к мошеннической схеме и прибыл «на работу» из Хабаровского края, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе УМВД России по Приморью.

Так, в полицию Владивостока обратилась 79-летняя пенсионерка, которую обманули мошенники. Под предлогом того, что ее сын попал в аварию, она собрала 730 тысяч рублей, которые передала курьеру. Однако женщина вскоре поняла, что стала жертвой мошенничества, когда выяснилось, что ее сын в безопасности.

Полиция задержала курьера, им оказался 38-летний житель Хабаровского края еще не судимый ранее.

Мужчина признался в том, что получил инструкции от незнакомого «работодателя» через мессенджер и должен был передать деньги во Владивостоке. Он был задержан и помещен под стражу по статье «Мошенничество».

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все случаи мошенничества и сумму ущерба, причиненного потерпевшим.