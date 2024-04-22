В Приморье задержали мошенника-гастролера из Хабаровска

Так, в полицию Владивостока обратилась 79-летняя пенсионерка, которую обманули мошенники. Под предлогом того, что ее сын попал в аварию, она собрала 730 тысяч рублей, которые передала курьеру. Однако женщина вскоре поняла, что стала жертвой мошенничества, когда выяснилось, что ее сын в безопасности.