Во Владивостоке в многоквартирном доме пошли трещины из-за популярного магазина: что произошло

«По факту незаконной перепланировки в доме на Луговой, 58 во Владивостоке проводится проверка. Работы собственник ведет незаконно, потому как администрация не выдавала соответствующее разрешение. На место выехала прокуратура, следственный комитет и городская администрация», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Известно, что перепланировка помещения связана с размещением магазина «Пятерочка» на цокольном этаже дома. В ходе проверки было установлено, что собственнику нежилого помещения отказали в перепланировке в апреле 2024 года. Однако работы все равно были проведены несмотря на запрет, что стало причиной образования в квартирах и подъездах трещин.
По факту произошедшего Следственный комитет проводит доследственную проверку по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».
Напомним, в Приморье предъявлено обвинение главе города Фокино за смерть женщины из-за отсутствия морского сообщения между островом Путятина и материком. В настоящее время расследование завершено.