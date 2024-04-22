Во Владивостоке в многоквартирном доме пошли трещины из-за популярного магазина: что произошло

Известно, что перепланировка помещения связана с размещением магазина «Пятерочка» на цокольном этаже дома. В ходе проверки было установлено, что собственнику нежилого помещения отказали в перепланировке в апреле 2024 года. Однако работы все равно были проведены несмотря на запрет, что стало причиной образования в квартирах и подъездах трещин.