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В Норильске погиб сорвавшийся с пятого этажа промышленный альпинист

Житель Норильска, занимавшийся противоаварийными работами на уровне пятого этажа жилого здания, погиб при падении с высоты. По предварительной информации, договора с управляющей компанией у мужчины не было. Следователи проводят проверку, сообщили в главке СК РФ по Красноярскому краю.

Источник: Следственный комитет РФ

По данным правоохранителей, представители УК договорились с наемным работником о ликвидации поврежденных частей фасада одного из домов на Ленинском проспекте.

В субботу, 20 апреля, из-за повреждения страховочных тросов норильчанин упал на землю с высоты пятого этажа. Полученные при падении травмы были смертельными.

На данный момент в распоряжении следователей нет официального договора между работником и управляющей компанией, а также сертификата или других документов, подтверждающих квалификацию специалиста, уточнили в главке.

СК