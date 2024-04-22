В Норильске погиб сорвавшийся с пятого этажа промышленный альпинист

По данным правоохранителей, представители УК договорились с наемным работником о ликвидации поврежденных частей фасада одного из домов на Ленинском проспекте.
В субботу, 20 апреля, из-за повреждения страховочных тросов норильчанин упал на землю с высоты пятого этажа. Полученные при падении травмы были смертельными.
На данный момент в распоряжении следователей нет официального договора между работником и управляющей компанией, а также сертификата или других документов, подтверждающих квалификацию специалиста, уточнили в главке.