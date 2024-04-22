В Норильске погиб сорвавшийся с пятого этажа промышленный альпинист

Житель Норильска, занимавшийся противоаварийными работами на уровне пятого этажа жилого здания, погиб при падении с высоты. По предварительной информации, договора с управляющей компанией у мужчины не было. Следователи проводят проверку, сообщили в главке СК РФ по Красноярскому краю.