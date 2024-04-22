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За покушение на сбыт крупной партии наркотиков хабаровчанку осудили на 7 лет

Преступную деятельность наркосбытчицы пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске к длительным срокам лишения свободы приговорена наркосбытчица, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении 34-летней жительницы г. Комсомольска-на-Амуре. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере посредством сети Интернет в составе организованной группы).

В суде установлено, что женщина, являясь участником организованной группы, вела переписку с «организатором» о месте нахождения тайников с запрещёнными веществами, получала наркотические средства для передачи иным соучастникам с целью сбыта.

Свои действия, направленные на незаконную реализацию свыше 1,3 кг наркотиков, обвиняемая довести до конца не смогла, преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд, с учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры, приговорил виновную к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство.