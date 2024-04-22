За покушение на сбыт крупной партии наркотиков хабаровчанку осудили на 7 лет

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении 34-летней жительницы г. Комсомольска-на-Амуре. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере посредством сети Интернет в составе организованной группы).