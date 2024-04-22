В Хабаровском крае пьяный водитель Nissan устроил ДТП с тремя пострадавшими

В Комсомольском районе Хабаровского края пьяный водитель устроил ДТП с попуткой, в котором пострадали трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла утром 21 апреля на трассе «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре». 45-летний водитель Nissan Murano ехал в сторону города Юности и на 113-м километре не пропустил попутную Toyota Aqua, когда выезжал с обочины. Машины столкнулись, от удара последняя вылетела с проезжей части в кювет.
В результате происшествия травмы получили 21-летний водитель Toyota и его пассажиры 2003 и 2006 года рождения. Им оказана медпомощь.
Как было установлено позже, виновник ДТП сел за руль в нетрезвом виде. На него составили административный протокол по статье о пьяном вождении. Мужчине может грозить лишение прав на два года и штраф до 30 тысяч рублей.