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В Хабаровском крае пьяный водитель Nissan устроил ДТП с тремя пострадавшими

Мужчина врезался в попутку, выезжая с обочины.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Комсомольском районе Хабаровского края пьяный водитель устроил ДТП с попуткой, в котором пострадали трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 21 апреля на трассе «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре». 45-летний водитель Nissan Murano ехал в сторону города Юности и на 113-м километре не пропустил попутную Toyota Aqua, когда выезжал с обочины. Машины столкнулись, от удара последняя вылетела с проезжей части в кювет.

В результате происшествия травмы получили 21-летний водитель Toyota и его пассажиры 2003 и 2006 года рождения. Им оказана медпомощь.

Как было установлено позже, виновник ДТП сел за руль в нетрезвом виде. На него составили административный протокол по статье о пьяном вождении. Мужчине может грозить лишение прав на два года и штраф до 30 тысяч рублей.