Наркосбытчицу из Хабаровска суд отправил на семь лет в колонию

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, 34-летняя фигурантка была участницей организованной группы, вела переписку с «куратором», от которого узнавала, где находятся тайники. Из указанных мест она забирала наркотики, передавала их другим соучастникам с целью сбыта. Она намеревалась сбыть свыше 1,3 килограмма наркотиков, но не смогла, так как ее действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Она приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.