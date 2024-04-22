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Наркосбытчицу из Хабаровска суд отправил на семь лет в колонию

Жительница Хабаровска заслушала приговор суда.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Жительница Хабаровска заслушала приговор суда. Женщина признана виновной в покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере посредством сети Интернет в составе организованной группы.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, 34-летняя фигурантка была участницей организованной группы, вела переписку с «куратором», от которого узнавала, где находятся тайники. Из указанных мест она забирала наркотики, передавала их другим соучастникам с целью сбыта. Она намеревалась сбыть свыше 1,3 килограмма наркотиков, но не смогла, так как ее действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Она приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.