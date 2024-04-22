Мужчина напал на жену при детях в Актау

Как пишет издание, кадры были сделаны в подъезде многоквартирного дома в Актау. На кадрах видно, как мужчина при маленьких детях скручивает своей, по всей видимости, жене руку и закрывает рот.
На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается, чтобы убедиться, что вокруг нет свидетелей. После он затаскивает ее в лифт и хватает за волосы. Все это происходит на глаза у двух маленьких детей. В ролике также слышны крики женщины и детский плач.
В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что инцидент произошел в Актау. Правоохранители сообщили, что разыскивают «героя» ролика.
Напомним, ранее в Алматы мужчина напал на женщину, сидевшую на скамейке. Позже в полиции сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений женщине начато расследование, а мужчина задержан.
Позже стало известно о судьбе другого мужчины, который поднял руку на экс-супругу, а момент конфликта попал на видео. Инцидент произошел 12 апреля. В полиции тогда сообщили, что была проведена проверка, а собранные материалы направлены в суд для привлечения к ответственности. На прошлой неделе сообщалось, что мужчина оштрафован и арестован на 25 суток.