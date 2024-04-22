Мужчина напал на жену при детях в Актау

На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается, чтобы убедиться, что вокруг нет свидетелей. После он затаскивает ее в лифт и хватает за волосы. Все это происходит на глаза у двух маленьких детей. В ролике также слышны крики женщины и детский плач.