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Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Уклонисты на постоянной основе предпринимают попытки незаконно выехать с Украины, сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко.

Источник: AP 2023

«Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы», — приводит слова Демченко телеканал ТСН.

По его словам, подобные случаи фиксируются на украинской границе ежедневно.

Отмечается, что больше всего попыток фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.

На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.