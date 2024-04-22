Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов

«Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы», — приводит слова Демченко телеканал ТСН.
По его словам, подобные случаи фиксируются на украинской границе ежедневно.
Отмечается, что больше всего попыток фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.
На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.