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В больнице Красноярского края умер ребенок, потерявший сознание в детском саду

Трехлетний мальчик, месяц назад застрявший между полом и перилами игрового комплекса в детском саду Лесосибирска (Красноярский край), умер в больнице, не приходя в сознание.

Источник: Следственный комитет РФ

Несчастный случай произошел 18 марта во время утренней прогулки воспитанников по игровой площадке учреждения образования. За детьми присматривала воспитатель. «Во время игры один из подопечных застрял между напольным покрытием и перилами горки», — рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Воспитатель вытащила ребенка и вызвала бригаду скорой помощи. Пострадавшего, который находился в бессознательном состоянии, доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался от гипоксии 18 апреля.

Возбуждено уголовное дело. Речь может идти об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья, уточнили в главке.

несчастный случай