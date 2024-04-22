В больнице Красноярского края умер ребенок, потерявший сознание в детском саду

Несчастный случай произошел 18 марта во время утренней прогулки воспитанников по игровой площадке учреждения образования. За детьми присматривала воспитатель. «Во время игры один из подопечных застрял между напольным покрытием и перилами горки», — рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.