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На участников банды Алиева в Приморье завели дело из-за угрозы убийством

Участников банды Алиева обвиняют в нападении на жителя Владивостока.

Источник: Следственный комитет РФ

В Приморье следственный комитет завел еще одно дело на участников банды «Алиева». И пока организатор группировки вместе с сообщниками находятся под стражей, расследование продолжается, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по краю.

Ранее мы писали о том, что Арагим Алиев создал банду в 2017 году. Ее участниками стали три его знакомых, а также еще несколько человек, и на одного из них уже завели уголовное дело. Эльгара Бабаева обвинили в хищении 18 тысяч рублей из казино.

В этот раз на участников группировки завели дело по части 1 статьи 119 УК РФ по факту угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в марте прошлого года около кафе на Сахалинской во Владивостоке вооруженные участники банды напали на мужчину, который поставил под сомнение авторитет Алиева. В итоге лидер группировки сначала начал угрожать, а затем ударил приморца рукоятью пистолета по голове, после чего скрылся.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.