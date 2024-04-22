На участников банды Алиева в Приморье завели дело из-за угрозы убийством

Ранее мы писали о том, что Арагим Алиев создал банду в 2017 году. Ее участниками стали три его знакомых, а также еще несколько человек, и на одного из них уже завели уголовное дело. Эльгара Бабаева обвинили в хищении 18 тысяч рублей из казино.