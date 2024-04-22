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19 взрослых и 10 детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

18 аварий с пострадавшими произошло в областном центре и пригороде с 15 по 21 апреля.

Источник: IrkutskMedia.ru

18 дорожно-транспортных происшествий произошло в Иркутске и Иркутском районе с 15 по 21 апреля. В авариях пострадали 19 взрослых и 10 детей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

Всего было зафиксировано восемь наездов на пешеходов, восемь столкновений транспортных средств и два наезда на препятствие.

В целом за минувшую неделю в областном центре и пригороде произошло 212 автоаварии и повреждение получило 381 транспортное средство.

Ранее агентство сообщало, что ДТП с участием пешехода произошло у аэропорта Иркутска. Как рассказали корр. ИА IrkutskMedia в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское», женщину, попавшую под колеса автомобиля, доставили в больницу. В результате аварии она получила ушибы.