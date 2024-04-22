19 взрослых и 10 детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

18 дорожно-транспортных происшествий произошло в Иркутске и Иркутском районе с 15 по 21 апреля. В авариях пострадали 19 взрослых и 10 детей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».