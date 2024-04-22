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Бурятские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе и взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Соединения Воздушно-десантных войск России из состава южной группировки войск продолжают активные боевые действия на подступах к Часову Яру, улучшая положение по переднему краю. Бронегруппа улан-удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин населенного пункта Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что во время атаки были уничтожены огневые точки и расчеты гранатометов и минометов.

«После работы бронегруппы на захват опорного пункта выдвинулись штурмовые группы забайкальских десантников, которые, проявляя мужество и героизм, огнем из стрелкового оружия и гранатомётов смогли сломить сопротивление оставшихся боевиков ВСУ, занять и зачистить удерживаемый опорный пункт противника. В ходе зачистки опорного пункта в плен сдалось четверо боевиков киевского режима, отказавшиеся сложить оружие были ликвидированы», — сообщили в МО РФ.