Бурятские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром

«Соединения Воздушно-десантных войск России из состава южной группировки войск продолжают активные боевые действия на подступах к Часову Яру, улучшая положение по переднему краю. Бронегруппа улан-удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин населенного пункта Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села», — сообщили в МО РФ.