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Члену банды из Иркутска отказали в УДО в суде Нижнего Тагила

С 2001 по 2005 годы преступная группировка совершила несколько убийств предпринимателей и конкурентов.

Источник: Krasnoyarskmedia

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО) Игорю Секлетину, входившему в иркутскую банду Сергея Устюжанина. В декабре 2009 года он был осужден Иркутским областным судом на 24 года и 10 месяцев за убийства, бандитизм, разбои. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Сергей Устюжанин организовал банду весной 2000 года, чтобы контролировать два крупнейших района Иркутска. Помимо Игоря Секлетина, который считался его правой рукой, в группировку входили Сергей Иванов, Николай Рыбин, Эдуард Окладчик, Тимур Бедукадзе.

В ноябре 2003 года Секлетин по указанию главаря банды убил директора транспортной организации. За это осужденный и его подельники получили 2 тысячи долларов США.

Весной 2005 года, когда они готовили покушение на участника одной из преступных группировок Сергея Алтухова, члены банды были задержаны.

В ходе рассмотрения УДО сотрудник Нижнетагильской прокуратуры выступил против, указав на нестабильное поведение осужденного. Известно, что в 2010 году Игорь Секлетин сломал челюсть сокамернику. В заключении он должен провести еще 4 года и 3 месяца. Судебный акт не вступил в законную силу.