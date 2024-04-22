Члену банды из Иркутска отказали в УДО в суде Нижнего Тагила

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО) Игорю Секлетину, входившему в иркутскую банду Сергея Устюжанина. В декабре 2009 года он был осужден Иркутским областным судом на 24 года и 10 месяцев за убийства, бандитизм, разбои. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.