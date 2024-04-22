Рецидивист из Забайкалья ограбил 73-летнюю пенсионерку в Иркутске

«В дежурную часть позвонила местная жительница, которая рассказала, что во время пробежки по территории рощи “Звездочка” к ней подошла заплаканная пожилая женщина. С ее слов, неизвестный мужчина толкнул ее и выхватил из ее рук сумку, в которой находился сотовый телефон, денежные средства и банковские карты».