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Рецидивист из Забайкалья ограбил 73-летнюю пенсионерку в Иркутске

В Иркутске полицейские в течение часа установили личность уличного грабителя и задержали его, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в приангарском МВД, мужчина вырвал сумку из рук 73-летней иркутянки:

«В дежурную часть позвонила местная жительница, которая рассказала, что во время пробежки по территории рощи “Звездочка” к ней подошла заплаканная пожилая женщина. С ее слов, неизвестный мужчина толкнул ее и выхватил из ее рук сумку, в которой находился сотовый телефон, денежные средства и банковские карты».

Ориентировка с приметами грабителя, переданная экипажам ППС, сработала: подозреваемого нашли. Им оказался 31-летний, ранее неоднократно судимый за кражи уроженец Забайкальского края. При себе у него были вещи из похищенной сумки. Вину рецидивист отрицать не стал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сам он помещен под стражу.