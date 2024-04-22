Рецидивист из Забайкалья ограбил 73-летнюю пенсионерку в Иркутске

Как рассказали в приангарском МВД, мужчина вырвал сумку из рук 73-летней иркутянки:
«В дежурную часть позвонила местная жительница, которая рассказала, что во время пробежки по территории рощи “Звездочка” к ней подошла заплаканная пожилая женщина. С ее слов, неизвестный мужчина толкнул ее и выхватил из ее рук сумку, в которой находился сотовый телефон, денежные средства и банковские карты».
Ориентировка с приметами грабителя, переданная экипажам ППС, сработала: подозреваемого нашли. Им оказался 31-летний, ранее неоднократно судимый за кражи уроженец Забайкальского края. При себе у него были вещи из похищенной сумки. Вину рецидивист отрицать не стал.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сам он помещен под стражу.