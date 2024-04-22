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Российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника

Минобороны: штурмовики группировки «Восток» захватили позиции ВСУ под Волновахой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Два штурмовика группировки войск «Восток» вступили в бой с восемью украинскими солдатами и заняли укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

«Штурмовые группы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск “Восток” из Приморья захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, штурмовая группа под командованием офицера с позывным «Саваль» успешно провела разведку боем и последовательно зачистила укрепленные позиции противника.

«В этом бою с нашей стороны было всего два штурмовика против восьми солдат противника. Несколько украинских боевиков удалось взять в плен», — уточнили в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что российские войска улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении.