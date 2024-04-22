В Ангарске осудили воров-рецидивистов сладостей. Свою добычу они раздавали детям

В Ангарске осудили двух мужчин в возрасте 30 и 55 лет, которые воровали сладости. Всего за два дня они похитили более 70 коробок конфет на сумму почти 15 тысяч рублей в двух супермаркетах. Как признались воры, большую часть похищенных сладостей они съедали вместе, а оставшуюся часть раздавали детям на улице. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского суда.