В Ангарске осудили воров-рецидивистов сладостей. Свою добычу они раздавали детям

В Ангарске осудили двух мужчин в возрасте 30 и 55 лет, которые воровали сладости. Всего за два дня они похитили более 70 коробок конфет на сумму почти 15 тысяч рублей в двух супермаркетах. Как признались воры, большую часть похищенных сладостей они съедали вместе, а оставшуюся часть раздавали детям на улице. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского суда.
Суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимых мужчин, обвиняемых в хищении чужого имущества, в том числе группой лиц по предварительному сговору. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд посчитал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, а у одного из подсудимых — наличие беременной сожительницы.
Осужденным назначили лишение свободы от 2 лет 8 месяцев до 3 лет 3 месяцев. При этом одному из подсудимых добавили неотбытое наказание по предыдущему приговору суда в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1,5 года.