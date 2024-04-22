Пропавшего лыжника ищут в Иркутской области

В Иркутской области ищут 58-летнего лыжника. Мужчина взял лыжи и ушел из дома 20 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде ЛизаАлерт по Иркутской области.
— Сибиряк ростом 170 сантиметров, нормального телосложения с русыми волосами и голубыми глазами, — говорят в отряде.
Мужчина был одет в синюю куртку, черное трико, черные лыжные ботинки и серую шапку. С собой взял черно-белые лыжи.
В настоящее время поисковый отряд обследует местность в поисках пропавшего.