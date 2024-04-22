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Пропавшего лыжника ищут в Иркутской области

Мужчина ушел из дома 20 апреля.

Источник: Лиза Алерт

В Иркутской области ищут 58-летнего лыжника. Мужчина взял лыжи и ушел из дома 20 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде ЛизаАлерт по Иркутской области.

— Сибиряк ростом 170 сантиметров, нормального телосложения с русыми волосами и голубыми глазами, — говорят в отряде.

Мужчина был одет в синюю куртку, черное трико, черные лыжные ботинки и серую шапку. С собой взял черно-белые лыжи.

В настоящее время поисковый отряд обследует местность в поисках пропавшего.