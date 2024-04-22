Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении

«Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.