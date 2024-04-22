Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении

«Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО», — говорится в заявлении.
Отмечается, что бомбардировку выполнили по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении.
«Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.