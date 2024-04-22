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Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны.

«Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО», — говорится в заявлении.

Отмечается, что бомбардировку выполнили по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении.

«Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.