В Иркутской области 7 человек погибли в ДТП с 15 по 21 апреля

— В большинстве случаев причиной стало нарушение правил проезда на пешеходном переходе, зафиксировали семь таких случаев. Пять происшествий связано с движением транспорта с недопустимой скоростью, столько же с несоблюдением очередности проезда. Помимо этого пять происшествий случились из-за нарушения правил расположения машин на проезжей части, а в трех случаях всему виной выезд автомобилей на встречку, — говорят в ведомстве.