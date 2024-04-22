Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 7 человек погибли в ДТП с 15 по 21 апреля

Еще 41 житель области получил травмы.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Иркутской области зафиксировала 38 случаев ДТП за неделю. С 15 по 21 апреля на дорогах области погибли семеро, а еще 41 человек получили травм различной степени тяжести, в их числе оказались и 13 несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

— В большинстве случаев причиной стало нарушение правил проезда на пешеходном переходе, зафиксировали семь таких случаев. Пять происшествий связано с движением транспорта с недопустимой скоростью, столько же с несоблюдением очередности проезда. Помимо этого пять происшествий случились из-за нарушения правил расположения машин на проезжей части, а в трех случаях всему виной выезд автомобилей на встречку, — говорят в ведомстве.

При этом в полиции отметили, что 24 случая ДТП вызваны отсутствием и плохой различимостью разметки на дорогах, а также дефектами дорожного покрытия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 15 по 21 апреля в Иркутске и Иркутском районе в ДТП пострадали 29 человек.