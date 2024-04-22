Инцидент с расстрелом собаки в Иркутском районе. Все не так очевидно, как могло показаться

Эта история, произошедшая в минувший четверг в поселке Первомайский, активно обсуждалась в пабликах в соцсетях все выходные. Если вкратце, то дело было так: вечером 18 апреля в дежурную часть полиции «поступили сообщения о звуках, похожих на выстрелы». Наряд, приехавший на вызов, обнаружил во дворе труп домашнего пса:
«Хозяин домовладения, использовавший оружие, пояснил полицейским, что собака, забежавшая на территорию его участка, задавила около двух десятков кур и напугала его внучку, гулявшую по территории. Трупы кур действительно были обнаружены на участке. Версия мужчины проверяется», — рассказали в пресс-службе МВД.
Пока на Виктора Федотова составлен административный протокол «за стрельбу в неотведенном для этого месте». Кроме того, у мужчины изъяты две единицы огнестрельного оружия. Но с ними все нормально: они зарегистрированы и разрешения на хранение и ношение есть.
«Ответственность за стрельбу в населенных пунктах, а также в не отведенных для этого местах предусмотрена статьей 20.13 КоАП РФ, за это нарушение предусмотрен денежный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Изъятие оружие, а также боеприпасов к нему», — говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Юрий Ильенко.
После того, как хозяйка убитой собаки написала о случившемся в соцсети, виновник посчитал нужным объясниться и оставил свой комментарий:
«Да, может я сделал неправильно. Нужно было с ней поговорить и объяснить, что она ведет себя не очень хорошо и что неправильно забираться в чужой огород и давить чужую птицу. Если бы она меня понимала, я б так и сделал. Но при попытке к ней подойти она стала кидаться. В связи с этим я принял меры, чтобы обезопасить себя и свою семью».
Со своей стороны, хозяйка Йоси (так звали пса) рассказала, что собака выскочила из дома после прогулки. Когда это обнаружилось, и девушка отправилась искать беглянку, на соседнем участке прогремели выстрелы:
«Я поворачиваюсь и вижу, она лежит вдалеке у них за забором. У меня началась истерика. Он застрелил ее, я не знаю, с какого расстояния. Ранение насквозь. Я его спросила, за что вы ее убили? Он ответил: “За то, что она зашла на мой участок”. Говорю ему, неужели вы не видели на ней яркий кислотный оранжевый ошейник? Он с абсолютным равнодушием и хладнокровием ответил, что нет, не видел, что она слишком далеко была», — рассказала девушка журналисту портала ИрСити.
После общения с родственницей виновника произошедшего, которая весьма эмоционально отреагировала на появление съемочной группы «Вестей» и даже несколько раз ударила девушку-корреспондента костылем (эти кадры есть в репортаже), журналисты пообщались с жителями поселка. Как оказалось, Виктора Федотова все знают и, мягко говоря, не очень-то любят. Но это совсем другая история…
Пока же хозяева убитой фермером собаки Йоси намерены по закону наказать Федотова. Юридическую помощь им готовы оказывать сразу два иркутских адвоката. Всестороннее разбирательство по факту случившегося продолжается.