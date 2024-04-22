Инцидент с расстрелом собаки в Иркутском районе. Все не так очевидно, как могло показаться

«Я поворачиваюсь и вижу, она лежит вдалеке у них за забором. У меня началась истерика. Он застрелил ее, я не знаю, с какого расстояния. Ранение насквозь. Я его спросила, за что вы ее убили? Он ответил: “За то, что она зашла на мой участок”. Говорю ему, неужели вы не видели на ней яркий кислотный оранжевый ошейник? Он с абсолютным равнодушием и хладнокровием ответил, что нет, не видел, что она слишком далеко была», — рассказала девушка журналисту портала ИрСити.