«Спасибо за отказ»: комсомольчанка не отдала деньги мошенникам, потому что ей не одобрили кредит

— Женщина попыталась зайти в свой личный кабинет на едином интернет-портале, но не смогла. В тот же день ей поступил еще один звонок, уже от неизвестной девушки, которая представилась сотрудником службы финансового мониторинга и сообщила о том, что мошенники получили доступ к личным данным заявительницы на «Госуслугах» и в данный момент от имени комсомольчанки оформляют крупный займ. Для избежания потери денежных средств ей необходимо взять встречный кредит и перевести на «безопасный счет», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.