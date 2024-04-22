«Спасибо за отказ»: комсомольчанка не отдала деньги мошенникам, потому что ей не одобрили кредит

Жительница Комсомольска-на-Амуре смогла сохранить свои деньги благодаря банкам, которые отказали ей в кредите. С 55-летней женщиной связались мошенники и убедили передать им почти полмиллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С женщиной связался якобы оператор сотовой связи, который сообщил о том, что нужно продлить договор услуг. Он выслал ей код и попросил его продиктовать. Это был доступ к «Госуслугам».
— Женщина попыталась зайти в свой личный кабинет на едином интернет-портале, но не смогла. В тот же день ей поступил еще один звонок, уже от неизвестной девушки, которая представилась сотрудником службы финансового мониторинга и сообщила о том, что мошенники получили доступ к личным данным заявительницы на «Госуслугах» и в данный момент от имени комсомольчанки оформляют крупный займ. Для избежания потери денежных средств ей необходимо взять встречный кредит и перевести на «безопасный счет», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщина обратилась в несколько банков, но нигде ей кредит не одобрили. Когда она сообщила мошенникам, что денег у нее нет, те сразу добавили ее в черный список. Тогда она поняла, что общалась с преступниками.
Заведено уголовное дело о покушении на мошенничество. Аферистам грозит до шести лет колонии.