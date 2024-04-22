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Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 22 апр — РИА Новости. Склады с боеприпасами и пункты временной дислокации с личным составом ВСУ являются основными целями под Харьковом для артиллеристов группировки войск прикрытия границы ВС РФ, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения.

Источник: © РИА Новости

«Работаем по тылам ВСУ в Харьковской области. Характер цели — ПВД (пункт временной дислокации — ред.) противника, артиллерия, контрбатарейная борьба, склады», — объяснил командир.

Он отметил, что противник в тыловых районах ведет себя свободно, не использует средства маскировки, соответственно позиции менее укреплены, и, как следствие, более уязвимы.

«Отработали отлично, расход четыре (снаряда — ред.), взводный опорный пункт поражен», — добавил артиллерист.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.