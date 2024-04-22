Артиллерист рассказал, по каким целям наносит удары в Харьковской области

«Работаем по тылам ВСУ в Харьковской области. Характер цели — ПВД (пункт временной дислокации — ред.) противника, артиллерия, контрбатарейная борьба, склады», — объяснил командир.
Он отметил, что противник в тыловых районах ведет себя свободно, не использует средства маскировки, соответственно позиции менее укреплены, и, как следствие, более уязвимы.
«Отработали отлично, расход четыре (снаряда — ред.), взводный опорный пункт поражен», — добавил артиллерист.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.