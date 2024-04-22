Штаб по поиску двух пропавших уфимских мальчиков перестал функционировать

Сегодня, 22 апреля, в Уфе штаб созданный для координации волонтеров, занимающихся поиском пропавших 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова, перестал функционировать. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Напомним, что первое сообщение о пропаже ребят волонтеры опубликовали вечером 30 марта. Известно, что Дамир и Павел вместе занимаются спортивным туризмом в уфимском Детском центре «Меридиан». В начале марта подростки принимали участие в соревновании среди учащихся по спортивному туризму «Туристская лыжня — 2024», где заняли первое место. Соревнования как раз проходили рядом с детским лагерем «Чайка», и после субботних занятий в секции решили отправиться туда на прогулку.
Когда дети перестали выходить на связь, обеспокоенные родители сначала пытались найти их своими силами, а потом обратились за помощью к спасателям и полиции. В итоге 31 марта в региональном МЧС сообщили о первой зацепке: рюкзаки, принадлежавшие школьникам, были найдены в лесу рядом с шестой пристанью. В свою очередь следственный комитет республики по факту исчезновения детей возбудил уголовное дело.
Из-за таяния вод и ледохода была приостановлена работа водолазной группы, однако в то же время была усилена группа наблюдения: поисковики добавили новые пункты дальше по течению реки.
— С 22 апреля оперативный штаб будет свернут, на задачи будут ежедневно отправляться автономные группы, — заявили в «ЛизаАлерт Башкортостан».
По словам активистов, добровольцы в составе пеших групп продолжают ежедневный тщательный осмотр береговой линии вдоль по течению реки Белой, район поиска расширили вплоть до села Кушнаренково. Также специалисты наблюдают за акваторией при помощи оптических приборов.
Вместе со службами опытные поисковики разбирают завалы топляка с воды. На реке работают сотрудники МЧС Башкирии на спасательном катере, специалисты Управления гражданской защиты Уфы и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям на моторных лодках. 16 апреля к поискам присоединялась лодка Бельского речного пароходства с гидролокатором бокового обзора.
Недавно «КП-Уфа» поговорила с мамой одного из пропавших школьников — Гузель Адигамова вместе с другими родителями сама участвует в поисках детей, и уверена — детей могли похитить. Собственный источник «Комсомолки» заявил, что основной версией исчезновения мальчишек является то, что оба могли утонуть.