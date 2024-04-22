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Пожар на фабрике мороженого произошел под Новосибирском

В Новосибирской области загорелась фабрика мороженого.

Источник: Комсомольская правда

В Искитимском районе НСО произошел пожар на фабрике по производству мороженого. Подробности о возгорании рассказали в ГУ МЧС по региону.

— ЧП произошло в производственном здании «Гроспион». На момент прибытия ПО из цеха шел дым. В цеху по производству вафельных стаканчиков огонь повредил тканевое соединение элементов воздуховода системы вентиляции на площади 1 кв.м, — уточнили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

До момента прибытия пожарных из здания самостоятельно выбрались 6 человек. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Локализовали открытое горение в 18:32, а полностью ликвидировали пожар — в 19:20.

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