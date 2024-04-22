Пожар на фабрике мороженого произошел под Новосибирском

— ЧП произошло в производственном здании «Гроспион». На момент прибытия ПО из цеха шел дым. В цеху по производству вафельных стаканчиков огонь повредил тканевое соединение элементов воздуховода системы вентиляции на площади 1 кв.м, — уточнили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.