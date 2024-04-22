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В Авдеевке обнаружили несколько заминированных схронов ВСУ с иностранным вооружением

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Заминированные схроны ВСУ, где были свыше 700 артснарядов, почти 140 танковых снарядов и другие боеприпасы, обнаружены в Авдеевке ДНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в Авдеевке», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в числе обнаруженного вооружения почти 70 гранат, более 100 гранатометных выстрелов, свыше 700 артснарядов калибра 155 мм западного производства, почти 140 танковых снарядов и более 10 тыс. патронов для стрелкового оружия.

«Кроме того, в местах хранения вооружения обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направлено на исследование региональным специалистам», — добавили в УФСБ.

Контрразведка продолжает оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов ДНР.

ФСБ