В Авдеевке обнаружили несколько заминированных схронов ВСУ с иностранным вооружением

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Заминированные схроны ВСУ, где были свыше 700 артснарядов, почти 140 танковых снарядов и другие боеприпасы, обнаружены в Авдеевке ДНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.