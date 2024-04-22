В Авдеевке обнаружили несколько заминированных схронов ВСУ с иностранным вооружением

«УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в Авдеевке», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что в числе обнаруженного вооружения почти 70 гранат, более 100 гранатометных выстрелов, свыше 700 артснарядов калибра 155 мм западного производства, почти 140 танковых снарядов и более 10 тыс. патронов для стрелкового оружия.
«Кроме того, в местах хранения вооружения обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направлено на исследование региональным специалистам», — добавили в УФСБ.
Контрразведка продолжает оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов ДНР.