Какие дороги закрыты в Казахстане 22 апреля из-за паводка

«По состоянию на 22 апреля, в 09:00, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на пяти участках общей протяженностью 4 400 метров в трех областях (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская», — сообщает национальная компания.