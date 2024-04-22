Какие дороги закрыты в Казахстане 22 апреля из-за паводка

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Пять участков республиканских трасс топит в Казахстане, сообщила национальная компания QazAvtoJol.
«По состоянию на 22 апреля, в 09:00, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на пяти участках общей протяженностью 4 400 метров в трех областях (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская», — сообщает национальная компания.
Ограничение движения распространяется на десять автодорог республиканского значения в пяти областях протяженностью 552 километра:
- Актюбинская;
- Акмолинская;
- Атырауская;
- Костанайская;
- Северо-Казахстанская.
В данный момент на республиканских дорогах задействовано 315 единиц техники и 336 человек.
На севере Казахстана восстанавливают дорогу Жезказган — Петропавловск.
Специалисты филиала в Северо-Казахстанской области ведут ремонт на участке автодороги республиканского значения А-16 Жезказган — Петропавловск, на километре 872.
Идет работа по засыпке крупногабаритными камнями для стабилизации основания дорожного покрытия, а затем начнутся работы по его засыпке.
Напомним, что 9 апреля из-за резкого таяния снега и увеличения уровня воды в реке Есиль произошло размывание дороги на данном участке.