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Какие дороги закрыты в Казахстане 22 апреля из-за паводка

Пять участков республиканских трасс топит в Казахстане, сообщила национальная компания QazAvtoJol.

Источник: Скрин видео QazAvtoJol

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Пять участков республиканских трасс топит в Казахстане, сообщила национальная компания QazAvtoJol.

«По состоянию на 22 апреля, в 09:00, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на пяти участках общей протяженностью 4 400 метров в трех областях (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская», — сообщает национальная компания.

Ограничение движения распространяется на десять автодорог республиканского значения в пяти областях протяженностью 552 километра:

  • Актюбинская;
  • Акмолинская;
  • Атырауская;
  • Костанайская;
  • Северо-Казахстанская.

В данный момент на республиканских дорогах задействовано 315 единиц техники и 336 человек.

На севере Казахстана восстанавливают дорогу Жезказган — Петропавловск.

Специалисты филиала в Северо-Казахстанской области ведут ремонт на участке автодороги республиканского значения А-16 Жезказган — Петропавловск, на километре 872.

Идет работа по засыпке крупногабаритными камнями для стабилизации основания дорожного покрытия, а затем начнутся работы по его засыпке.

Напомним, что 9 апреля из-за резкого таяния снега и увеличения уровня воды в реке Есиль произошло размывание дороги на данном участке.