В Новосибирской области зафиксированы первые природные пожары

В Новосибирской области по итогам прошлой недели зафиксировано 78 термических точек. Об этом сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании.
«Посредством космомониторинга за неделю зафиксировано 78 термических точек, из которых 69% — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Наиболее горимые за отчетный период — Чулымский, Коченевский, Колыванский, Искитимский и Усть-Таркский районы», — рассказал Орлов.
По его словам, 82% термических точек подтвердились как пожары.
Напомним, что с прошлой недели в Новосибирской области начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 13 мая 2024 года.
Вячеслав Зубарев