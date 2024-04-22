В Новосибирской области зафиксированы первые природные пожары

«Посредством космомониторинга за неделю зафиксировано 78 термических точек, из которых 69% — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Наиболее горимые за отчетный период — Чулымский, Коченевский, Колыванский, Искитимский и Усть-Таркский районы», — рассказал Орлов.