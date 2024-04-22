В Новосибирске задержан подозреваемый в похищении человека в 2011 году

Как рассказали в томском управлении Следственного комитета России, в январе 2011 года житель ЗАТО Северск неоднократно угрожал убийством своему знакомому, с которым у него сложились неприязненные отношения. Месяц спустя он с двумя приятелями похитили этого мужчину. Под видом сотрудников милиции, злоумышленники насильно усадили его в легковой автомобиль и привезли в гараж. Там они избивали жертву, пытали, требуя подписать два договора займа и две долговые расписки к ним на общую сумму 15 млн руб. После того, как потерпевший подписал требуемые бумаги, один из похитителей задушил его.