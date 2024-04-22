В Новосибирске разыскивают мужчину, спустившего с чужой карты 11 тысяч рублей

В Новосибирске разыскивают расплатившегося чужой картой мужчину. Его подозревают в краже, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Правоохранители установили, что в период с 1 по 2 апреля 2024 года подозреваемый, воспользовавшись найденной банковской картой, оплатил ей товары в различных магазинах города. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.
Стражи правопорядка просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении подозреваемого, изображенного на фото, сообщить по телефонам в полицию: