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В Новосибирске разыскивают мужчину, спустившего с чужой карты 11 тысяч рублей

Мужчина расплатился чужой картой в новосибирских магазинах.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске разыскивают расплатившегося чужой картой мужчину. Его подозревают в краже, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Правоохранители установили, что в период с 1 по 2 апреля 2024 года подозреваемый, воспользовавшись найденной банковской картой, оплатил ей товары в различных магазинах города. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

Стражи правопорядка просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении подозреваемого, изображенного на фото, сообщить по телефонам в полицию: 8 (383) 232−16−34, 8−993−994−37−56.