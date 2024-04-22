Река Уй подтопила жилые дома в Новосибирской области

«В Кыштовском районе уровень воды в реке Уй вблизи населенного пункта Орловка превысил критическую отметку, произошло подтопление двух жилых домов и шести приусадебных участков. Организованы все необходимые мероприятия, в том числе отселены жители домов, организован подвоз продуктов», — сказал он на оперативном совещании в облправительстве.