Река Уй подтопила жилые дома в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 22 апр — РИА Новости. Вышедшая из берегов из-за паводка река Уй в Кыштовском районе Новосибирской области подтопила два жилых дома и шесть приусадебных участков, людей временно отселили, сообщил в понедельник глава ГУМЧС по региону Виктор Орлов.
«В Кыштовском районе уровень воды в реке Уй вблизи населенного пункта Орловка превысил критическую отметку, произошло подтопление двух жилых домов и шести приусадебных участков. Организованы все необходимые мероприятия, в том числе отселены жители домов, организован подвоз продуктов», — сказал он на оперативном совещании в облправительстве.
По словам Орлова, в зону подтопления возможно попадание местной котельной, в связи с чем оборудование демонтировано, чтобы не допустить его уничтожения.
«Прогнозируется достижение критических уровней воды на реках Колыванского района — в населенном пункте Пихтовка и Убинского района — населенный пункт Крещенка. В обоих случаях действуют экстренные предупреждения. Возможны подтопления прибрежных территорий отдельных участков автомобильных дорог», — также проинформировал начальник главка МЧС.
Всего, по его словам, в Новосибирской области на утро понедельника на территории пяти населенных пунктов и одном СНТ шести районов области остается подтопленными два жилых дома (Орловка), десять дачных и 18 приусадебных участков.