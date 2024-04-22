«Ваш аккаунт будет удален»: хабаровчане теряют деньги, пытаясь сохранить доступ в «Телеграм»

Преступники пишут пользователям о том, что им поступила заявка на удаление аккаунта. При необходимости процедуру можно, конечно же, отменить.

— Для этого пользователю рекомендуют перейти на сайт с дизайном, похожим на интерфейс «Телеграм», ввести номер телефона и код безопасности, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Преступники сразу проверяют все данные, а потом получат доступ к аккаунту и каналам с переписками.

В полиции напоминают, что техподдержка мессенджера никогда не собирает заявки на удаление аккаунта. Обычно пользователи делают это самостоятельно в настройках. Там можно установить дату удаления: в данный момент или даже через год.