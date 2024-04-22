Крупный пожар на станции техобслуживания потушили в Петербурге

Тревожное сообщение поступило в экстренные службы Петербурга вечером 21 апреля. На том конце провода рассказали, что загорелась станция техобслуживания на Митрофаньевском шоссе, 24. Как оказалось, пламя охватило 170 квадратных метров ангара. Чтобы потушить столь крупный пожар, спасателям потребовалось почти три часа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Сообщение о пожаре на СТО в Московском районе города поступило в экстренные службы в 21:53. В ангаре размером 10 на 25 метров происходило горение обстановки на площади 170 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 23:01. А полностью потушили пожар 22 апреля в 00:19, — уточнили в ведомстве.
К счастью, столь крупное ЧП обошлось без пострадавших. На месте работали 50 человек личного состава МЧС и 10 пожарных машин.