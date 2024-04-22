Крупный пожар на станции техобслуживания потушили в Петербурге

Тревожное сообщение поступило в экстренные службы Петербурга вечером 21 апреля. На том конце провода рассказали, что загорелась станция техобслуживания на Митрофаньевском шоссе, 24. Как оказалось, пламя охватило 170 квадратных метров ангара. Чтобы потушить столь крупный пожар, спасателям потребовалось почти три часа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.