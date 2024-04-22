В Пермском автопарке на улице Трамвайной сгорел дотла автобус

Информацию о сгоревшем автобусе подтвердили в краевом МЧС. «Комсомолке» сообщили, что сообщение о пожаре на ул. Трамвайной в Перми поступило в дежурную часть около 17:00. К месту вызова направили пожарно-спасательные подразделения в количестве 17 человек личного состава.