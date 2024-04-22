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В Пермском автопарке на улице Трамвайной сгорел дотла автобус

Пожар в Дзержинском районе города произошел днем 21 апреля.

Источник: МЧС РФ

В Перми полностью сгорел автобус. Чрезвычайное происшествие произошло 21 апреля на стоянке одного из автопарков в Дзержинском районе города.

Информацию о сгоревшем автобусе подтвердили в краевом МЧС. «Комсомолке» сообщили, что сообщение о пожаре на ул. Трамвайной в Перми поступило в дежурную часть около 17:00. К месту вызова направили пожарно-спасательные подразделения в количестве 17 человек личного состава.

«Прибывшее к месту происшествия первое подразделение установило, что происходит горение автобуса на стоянке. Предварительная площадь пожара составила 15 кв. метров. Пострадавших и погибших на пожаре нет», — дополнили информацию в краевом ведомстве.

Надзорные органы проводят проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причины пожара.

В городском департаменте транспорта сообщили, что сгоревший на стоянке в Перми автобус не входит в число техники, обслуживающей маршруты города.

МЧС
пожары