Сотрудники полиции ночью искали подростков в центре Екатеринбурга

Об этом сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
В рамках мероприятия было проверено 10 семей, которые состоят на учете. Было проведено 17 лекций в школах и учебных заведениях.
Кроме этого в ночное время проверялись центральные улицы Екатеринбурга, компьютерные клубы, торговые центры и другие места, где находятся подростки.
По итогам рейда составили 12 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и 5 по ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах).
«Данные мероприятия будут продолжены», — добавили в полиции.
«МК-Урал» ранее писал, что в Каменске-Уральском сотрудники полиции устроили облавы на несовершеннолетних в ТРЦ и клубах города.
Были проверены места массового пребывания граждан, развлекательные учреждения, пункты общественного питания. Особое внимание уделялось детям, которые в ночное время были без сопровождения родителей.