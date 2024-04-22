Сотрудники полиции ночью искали подростков в центре Екатеринбурга

По итогам рейда составили 12 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и 5 по ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах).