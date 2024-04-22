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Сотрудники полиции ночью искали подростков в центре Екатеринбурга

Сотрудники полиции Екатеринбурга и представители Управления социальной политики приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Твой выбор».

Источник: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК"

Об этом сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».

В рамках мероприятия было проверено 10 семей, которые состоят на учете. Было проведено 17 лекций в школах и учебных заведениях.

Кроме этого в ночное время проверялись центральные улицы Екатеринбурга, компьютерные клубы, торговые центры и другие места, где находятся подростки.

По итогам рейда составили 12 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и 5 по ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах).

«Данные мероприятия будут продолжены», — добавили в полиции.

«МК-Урал» ранее писал, что в Каменске-Уральском сотрудники полиции устроили облавы на несовершеннолетних в ТРЦ и клубах города.

Были проверены места массового пребывания граждан, развлекательные учреждения, пункты общественного питания. Особое внимание уделялось детям, которые в ночное время были без сопровождения родителей.