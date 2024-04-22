В Перми на шоссе Космонавтов иномарка сбила насмерть двух пешеходов

Ночью в Перми иномарка сбила двух пешеходов, от полученных травм они скончались на месте трагедии.
Подробности смертельного ДТП сообщили в городском управлении ГИБДД. Предварительно установлено, что около 00:10 в Индустриальном районе Перми по ш. Космонавтов двигался автомобиль «БМВ». В районе дома № 152 водитель иномарки допустил наезд на двух пешеходов. В результате автоаварии пешеходы от полученных травм скончались на месте.
Очевидцы говорят, что трагедия произошла в районе остановки общественного транспорта «Больничный городок».
По факту смертельного ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
Около двух месяцев назад в Перми произошло другое смертельное ДТП с участием иномарки и пешеходов. Около ЦУМа водитель Nissan Teana проехал перекресток на красный свет. В результате ДТП погибла 18-летняя девушка, двух ее друзей-сверстников доставили в больницу.