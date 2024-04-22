В Перми на шоссе Космонавтов иномарка сбила насмерть двух пешеходов

Около двух месяцев назад в Перми произошло другое смертельное ДТП с участием иномарки и пешеходов. Около ЦУМа водитель Nissan Teana проехал перекресток на красный свет. В результате ДТП погибла 18-летняя девушка, двух ее друзей-сверстников доставили в больницу.