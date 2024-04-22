Журналистам разрешили присутствовать в зале суда по делу Бишимбаева

«Учитывая, что процесс проходит в открытом судебном заседании, в целях обеспечения принципа гласности судопроизводства, в целях справедливого судебного разбирательства, суд считает необходимым допустить представителей средств массовой информации в зал суда. При этом канал КТК также допускается в зал суда, поскольку ранее в отношении них была применена административная ответственность», — сказала судья.