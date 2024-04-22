В Тырме вместо снесённого паводком моста организована лодочная переправа

В Верхнебуреинском районе, где ледоходом был разрушен мост через реку Сутырь у поселка Тырма, спасатели краевого МЧС организовали лодочную переправу и оказывают адресную помощь жителям домов. Помогают спасатели и жителям других районов региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».







В Верхнебуреинском районе сейчас работает поисково-спасательный отряд из с. Ракитное Хабаровского района. Вторая группа спасателей в составе 10 человек работает в районе имени Лазо, в поселке Среднехорский. За три дня сотрудники МЧС России оказали адресную помощь жителям двух подворий, а также помогли очистить административную территорию от мусора после ухода воды.