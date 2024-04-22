Хозяин собаки из Верхней Пышмы заплатит девочке 50 тысяч после нападения питомца

Инцидент произошел в июне прошлого года в СНТ «Ромашка-64». Навстречу двум гуляющим девочкам шел мужчина, впереди которого без повода и намордника бежала овчарка. Пес побежал в сторону детей и набросился на одну из девочек, укусив за левую ногу выше колена, тем самым причинив вред здоровью.