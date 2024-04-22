Хозяин собаки из Верхней Пышмы заплатит девочке 50 тысяч после нападения питомца

Подробнее об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел в июне прошлого года в СНТ «Ромашка-64». Навстречу двум гуляющим девочкам шел мужчина, впереди которого без повода и намордника бежала овчарка. Пес побежал в сторону детей и набросился на одну из девочек, укусив за левую ногу выше колена, тем самым причинив вред здоровью.
«Физические и нравственные страдания несовершеннолетней выразились в испытанной физической боли, вызванной укусом собаки, глубокими поражениями кожи, в результате чего на бедре остался шрам, сильной психологической травме, в результате которой в настоящее время несовершеннолетняя боится собак».
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выступила в суде в интересах пострадавшей девочки. Верх-Исетский суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу законного представителя ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, а также прочие расходы на сумму более 2 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.