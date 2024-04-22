Уровень воды повышается на реках Атырауской области

— На гидропосту реки Кигач — село Шортанбай уровень воды на отметке 270 см, подъем за сутки +16 см. Общий подъем с начала паводка составляет 141 см. На гидропосту р. Кигач — село Котяевка уровень воды на отметке 146 см, подъем за сутки +16 см. Общий подъем с начала паводка составляет 136 см, На гидропосту реки Шароновка — село Ганюшкино уровень воды на отметке 173 см, подъем за сутки +5 см. Общий подъем с начала паводка составляет 76 см. На 22 апреля сбросы из Волжской ГЭС составляет 21 750 м3/с.