Уфимец не смог дать взятку приставу в 50 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в производстве у судебного пристава находились материалы о взыскании с мужчины задолженности на общую сумму свыше 450 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из страны. Подсудимый, имеющий путевку в Таиланд, обратился к судебному приставу с предложением за 50 тысяч рублей снять указанное ограничение.