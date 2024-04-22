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Уфимец не смог дать взятку приставу в 50 тысяч рублей

Демский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу».

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в производстве у судебного пристава находились материалы о взыскании с мужчины задолженности на общую сумму свыше 450 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из страны. Подсудимый, имеющий путевку в Таиланд, обратился к судебному приставу с предложением за 50 тысяч рублей снять указанное ограничение.

Должностное лицо сообщило об этом своему руководству. После передачи денег взяткодатель был задержан на месте сотрудниками службы собственной безопасности ГУФССП России по РБ. Фигурант уголовного дела признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Приговор пока не вступил в законную силу.