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В ресторане Хабаровска хоккеисты открыли стрельбу

Накануне, 21 апреля, в одном из ресторанов Хабаровска прозвучали выстрелы.

Источник: МК.RU Хабаровск

В СМИ уже появилась информация о том, что так завершился конфликт из-за счета, который нужно было оплатить. При этом вспыльчивыми гостями оказались хоккеисты.

По неподтвержденным данным, это были спортсмены из другого региона, которые ранее участвовали в соревнованиях. Спортивные посетители, как оказалось, не планировали счет оплачивать, из-за шестизначной цифры, разгорелся скандал, непредвиденным элементом которого стала стрельба. Сообщается, что из травматического оружия ранен был охранник.

На место происшествия вызвали сотрудников и полиции и Росгвардии. Идут разбирательства по факту произошедшего.