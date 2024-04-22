В ресторане Хабаровска хоккеисты открыли стрельбу

По неподтвержденным данным, это были спортсмены из другого региона, которые ранее участвовали в соревнованиях. Спортивные посетители, как оказалось, не планировали счет оплачивать, из-за шестизначной цифры, разгорелся скандал, непредвиденным элементом которого стала стрельба. Сообщается, что из травматического оружия ранен был охранник.