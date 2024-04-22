Детям погибшей в ДТП кызылординки выплатят 9 млн тенге

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в Кызылорде водитель автобуса в утреннее время сбил женщину, которая переходила дорогу. В результате ДТП пострадавшая скончалась в больнице. У кызылординки остались дочь-студентка и два несовершеннолетних ребенка. Брак погибшей был расторгнут по решению суда.