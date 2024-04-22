Детям погибшей в ДТП кызылординки выплатят 9 млн тенге

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в Кызылорде водитель автобуса в утреннее время сбил женщину, которая переходила дорогу. В результате ДТП пострадавшая скончалась в больнице. У кызылординки остались дочь-студентка и два несовершеннолетних ребенка. Брак погибшей был расторгнут по решению суда.
«Поскольку отец детей не оказывает никакой помощи, после смерти женщины несовершеннолетним детям назначили опекуна», — отметили в суде.
ДТП произошло, когда женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Как установил суд, нарушений со стороны погибшей не было. Водитель автобуса приговором суда был признан виновным и лишен права управления транспортным средством на 5 лет. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы, но с применением ст. 63 УК РК наказание было условным.
Также установлен пробационный контроль. Общественный транспорт принадлежал товариществу «Қызылорда автобус паркі». Водитель был принят на работу незадолго до ДТП и находился на испытательном сроке. На момент происшествия испытательный срок не истек.
«Поскольку водитель не был полностью принят на работу, а владельцем автобуса является товарищество, ответственность за моральный вред, причиненный дорожно-транспортным происшествием, несет товарищество», — отметили в суде.
Старшая дочь погибшей обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда в пользу нее и несовершеннолетних брата и сестры. ТОО не согласилось с требованием о взыскании морального вреда, указав, что полностью произвело страховые выплаты.
«В дорожно-транспортном происшествии погибла мать детей, старшая дочь женщины учится в университете. Несовершеннолетние дети, потеряв мать, испытали душевные страдания, обратились за помощью к психологу, им причинен моральный вред», — пояснили в суде.
В связи с этим Кызылординский городской суд иск старшей дочери погибшей удовлетворил частично. С товарищества взыскана компенсация морального вреда студентке на сумму 3 млн тенге. Кроме того, в пользу двух несовершеннолетних детей взыскано такое же возмещение морального вреда — по 3 млн тенге.
«Таким образом, вынесено решение о взыскании компенсации морального вреда трем детям на общую сумму 9 млн тенге», — рассказали в суде.
Товарищество не согласилось с решением суда и обратилось с апелляционной жалобой в областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам оставила жалобу без удовлетворения, а решение — без изменения.