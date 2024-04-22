Врач из Самары перевела мошенникам более 5 млн рублей

Злоумышленники также убедили свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Пострадавшая поверила аферистам и перевела на указанный счет более 5 млн рублей. После этого звонки прекратились.