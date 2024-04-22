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Суд в Новосибирске рассмотрит дело управляющей пансионатом для пожилых людей

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг в пансионате для пожилых людей.

Источник: AP 2023

Фигурантом является управляющая пансионата «Ремели». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Как считает следствие, пансионат не отвечал требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, также не соблюдалось право граждан на получение медицинской помощи.

Деятельность пансионата была прекращена до устранения нарушений, выявленных в ходе прокурорской проверки. Постояльцы были переведены в государственные социальные учреждения города и области. Ранее сообщалось, что проверка была проведена после того, как СМИ рассказали об инциденте с одним из постояльцев. 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов был избит, он скончался в одной из новосибирских клиник.