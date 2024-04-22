Суд в Новосибирске рассмотрит дело управляющей пансионатом для пожилых людей

Деятельность пансионата была прекращена до устранения нарушений, выявленных в ходе прокурорской проверки. Постояльцы были переведены в государственные социальные учреждения города и области. Ранее сообщалось, что проверка была проведена после того, как СМИ рассказали об инциденте с одним из постояльцев. 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов был избит, он скончался в одной из новосибирских клиник.