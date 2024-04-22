Суд отправил банду похитителей двух мужчин в Волгограде под стражу

22 апреля в Волгограде отправили под стражу банду похитителей и вымогателей. Трое мужчин, приехавших из другой страны, на глазах у очевидцев затолкали двух потерпевших в автомобиль. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Зограб, Тимур и Вартан напали на молодых парней у дома № 42 на улице Еременко 18 апреля. Беспредел на камеры сняли горожане.