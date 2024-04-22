Суд отправил банду похитителей двух мужчин в Волгограде под стражу

22 апреля в Волгограде отправили под стражу банду похитителей и вымогателей. Трое мужчин, приехавших из другой страны, на глазах у очевидцев затолкали двух потерпевших в автомобиль. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Зограб, Тимур и Вартан напали на молодых парней у дома № 42 на улице Еременко 18 апреля. Беспредел на камеры сняли горожане.
— Перевезли их в соседний двор. В последующем они стали незаконно удерживать потерпевших, не давая им возможности покинуть автомобиль, угрожая при этом применением физического насилия и вымогая денежные средства в размере 60 000 рублей, — уточнили в облсуде.
Один из парней перевел похитителям более 10 тысяч рублей, также передал преступникам технику на 20 тысяч. Благодаря оперативной работе полицейских фигурантов задержали. На них возбуждено уголовное дело по двум тяжким статьям.
Мужчин отправили в СИЗО, но они просились под домашний арест. Сегодня служитель Фемиды оставил решение Краснооктябрьского райсуда без изменений.