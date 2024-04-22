Управляющую пансионата «Ремели» в Новосибирске могут привлечь к уголовной ответственности

Женщина обвиняется по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение. Об этом рассказали в Прокуратуре Новосибирской области.
В ходе проверки пансионата «Ремели» на улице Инская прокуратура выявила нарушения законодательства. По версии следствия, помещение не соответствовало правилам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Кроме того, не соблюдалось право граждан на получение медпомощи. По иску прокурора пансионат закрыли до устранения нарушений, постояльцев разместили в социальных учреждениях города.
Дело в отношении управляющей «Ремели» рассмотрит Октябрьский районный суд.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Новосибирске семья из Узбекистана развела в квартире тараканов.