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Управляющую пансионата «Ремели» в Новосибирске могут привлечь к уголовной ответственности

Женщина обвиняется по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Женщина обвиняется по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение. Об этом рассказали в Прокуратуре Новосибирской области.

В ходе проверки пансионата «Ремели» на улице Инская прокуратура выявила нарушения законодательства. По версии следствия, помещение не соответствовало правилам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Кроме того, не соблюдалось право граждан на получение медпомощи. По иску прокурора пансионат закрыли до устранения нарушений, постояльцев разместили в социальных учреждениях города.

Дело в отношении управляющей «Ремели» рассмотрит Октябрьский районный суд.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Новосибирске семья из Узбекистана развела в квартире тараканов.