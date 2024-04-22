Управляющую пансионата «Ремели» в Новосибирске могут привлечь к уголовной ответственности

В ходе проверки пансионата «Ремели» на улице Инская прокуратура выявила нарушения законодательства. По версии следствия, помещение не соответствовало правилам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Кроме того, не соблюдалось право граждан на получение медпомощи. По иску прокурора пансионат закрыли до устранения нарушений, постояльцев разместили в социальных учреждениях города.