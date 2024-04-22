Жительница Солигорска потеряла на фальшивых инвестициях более Br40 тыс

Женщина увидела в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) рекламу, обещавшую быстрое обогащение на криптовалюте. Солигорчанка связалась с брокером, который стал ее помощником в инвестициях. Несколько недель она делала вклады по Br2−3 тыс., получая иллюзию роста прибыли. Когда сумма вложения превысила Br40 тыс., жительница Солигорска попыталась вывести свои средства, но трейдер перестал выходить на связь.