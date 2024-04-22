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Жительница Солигорска потеряла на фальшивых инвестициях более Br40 тыс

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвой интернет-мошенников стала 46-летняя жительница Солигорска, которая вложила в мнимую биржу криптовалюты более Br40 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

Женщина увидела в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) рекламу, обещавшую быстрое обогащение на криптовалюте. Солигорчанка связалась с брокером, который стал ее помощником в инвестициях. Несколько недель она делала вклады по Br2−3 тыс., получая иллюзию роста прибыли. Когда сумма вложения превысила Br40 тыс., жительница Солигорска попыталась вывести свои средства, но трейдер перестал выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Милиция напоминает, что не следует верить объявлениям в интернете, обещающим быстрый доход. Чаще всего это обманные схемы мошенников, которые наживаются на доверии граждан.