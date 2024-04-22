Супруги-пенсионеры отравились угарным газом в Мозырском районе

По предварительной информации, накануне пенсионер 1939 года рождения протопил печь в жилом доме и лег спасть. Вместе с супругой 1948 года рождения проснулись, почувствовав недомогание, и вызвали скорую медицинскую помощь. Их госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом».