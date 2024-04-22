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Супруги-пенсионеры отравились угарным газом в Мозырском районе

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Супруги-пенсионеры отравились угарным газом в Мозырском районе, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

ЧП деревне Малый Боков произошло минувшей ночью. 22 апреля в 00.56 спасателям поступило сообщение о госпитализации в больницу двух человек с отравлением угарным газом.

По предварительной информации, накануне пенсионер 1939 года рождения протопил печь в жилом доме и лег спасть. Вместе с супругой 1948 года рождения проснулись, почувствовав недомогание, и вызвали скорую медицинскую помощь. Их госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом».

Предварительно причиной отравления могло стать преждевременное закрытие заслонки дымохода печи.